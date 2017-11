Le 9 novembre – Journée du Drapeau national en Azerbaïdjan

Bakou, 9 novembre, AZERTAC

Le 9 novembre, c’est la Journée du Drapeau national en Azerbaïdjan. Le 17 novembre 2009, le président Ilham Aliyev a signé une ordonnance relative à la mise en place de la Journée du Drapeau national de la République d’Azerbaïdjan. Le 4 décembre 2009, le Milli Medjlis (parlement azerbaïdjanais) a confirmé le 9 novembre comme la Journée du Drapeau national.

Ce drapeau – héritier de celui de la République démocratique d’Azerbaïdjan reflète la loyauté du peuple azerbaïdjanais envers l'idéologie de la liberté, les valeurs nationales et spirituelles, ainsi que les idéaux universels.

Le drapeau national de la République d’Azerbaïdjan avait été adopté lors de la réunion du gouvernement de la République Démocratique d’Azerbaïdjan en date du 9 novembre 1918 et avait été en vigueur jusqu’à novembre 1920. A l’initiative et sous le leadership de M. Heydar Aliyev, président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhitchevan, ce drapeau tricolore a été confirmé comme le drapeau national de la République autonome du Nakhitchevan le 17 novembre 1990. Le Soviet suprême de la République d’Azerbaïdjan a adopté, le 5 février 1991, une Loi «Sur le drapeau national de la République d’Azerbaïdjan».

En ayant adopté l’Acte constitutionnel «Sur l’indépendance nationale de la République d’Azerbaïdjan», le 18 octobre 1991, la République d’Azerbaïdjan a restauré tous les symboles, de la République démocratique d’Azerbaïdjan, y compris son drapeau. Par la Loi de la République d’Azerbaïdjan «Sur l’utilisation du drapeau national de la République d’Azerbaïdjan», daté du 8 juin 2004, le cadre juridique dans ce domaine a été amélioré.

La Place du Drapeau national, située dans la cité de Bayil de la ville de Bakou, a été inaugurée le 1er septembre 2010, en présence du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le poteau mesure 162 mètres de haut, le poids total de cette installation est de 220 tonnes. La largeur du drapeau est de 35 mètres et sa longueur de 70 mètres, soit 2450 mètres carrées, d’environ 350 kilogrammes. L’organisation mondiale des « Records Guinness » a affirmé le 29 mai 2010 que le poteau du drapeau national de l’Azerbaïdjan est le plus haut poteau en place dans le monde. Les paroles de l’hymne national, les armoiries et la carte de la République d’Azerbaïdjan installés sur la place ont été faits de bronze recouvert d’or. Le musée du Drapeau national y a été créé.

L’auteur de la formule «turquisme, l'islamisme et le modernisme" que signifie les trois couleurs du drapeau azerbaïdjanais est Ali bey Husseynzade.