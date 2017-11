Le président Ilham Aliyev s’est rendu à l’école secondaire №1 de Gandja

Gandja, 10 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est rendu, vendredi 10 novembre, à l’école secondaire №1 de la ville de Gandja, où il a pris connaissance des conditions créées à la suite des travaux de réparation et de reconstruction.

Le président de la République a été informé sur les travaux de réparation et de reconstruction effectués dans le bâtiment de l’école secondaire. Il a été noté que le territoire total de l’école est égal à 4,8 hectares. Elle est capable d’accueillir 2140 élèves. Le premier bâtiment d’une capacité de 980 élèves de l’école avait été construit en 1934, alors que le second, d’une capacité 1160 élèves, en 1974. Les travaux de réparation y avaient été lancés en mai 2015 et terminés en novembre 2017. Les deux bâtiments comptent quatre niveaux.

L’école accueille aujourd’hui 1157 élèves et a 109 enseignants.

Un terrain de sport a été aménagé, de larges travaux d’aménagement ont été effectués dans la cour de l’école.