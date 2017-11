Les athlètes azerbaïdjanais disputeront le tournoi international amateur MMA

Bakou, 11 novembre, AZERTAC

Le tournoi international amateur MMA aura lieu les 17 et 18 novembre à Nijnevartovsk. Plus de 100 athlètes provenant de Russie, d’un certain nombre de pays d’Europe et d’Asie disputeront ce tournoi.

L’équipe d’Azerbaïdjan sera représentée à cette compétition.