Iran : le bilan du séisme ne cesse de s'alourdir, déjà 450 morts

Téhéran, 13 novembre, AZERTAC

Le bilan du séisme survenu en Iran ne cesse de s'alourdir. Au moins 450 personnes ont été tuées et environ 7 mille blessées dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche 12 novembre dans la soirée, le nord-est de l'Irak et des régions frontalières en Iran et en Turquie.

Selon le responsable du Bureau de Kermanshah de l’Organisation des Situations d’urgence d’Iran, pour l’instant, il a été possible de retirer 300 corps des décombres. Les personnes blessées sont hospitalisées, mais il devient impossible de sauver leurs vies. Donc, il est difficile de préciser le nombre de victimes.

A noter que l’Azerbaïdjan, la Russie, la Turquie, le Pakistan, l’Allemagne et d’autres pays ont fait appel au gouvernement iranien pour envoyer de l’aide à la région frappée.