L’élargissement des liens entre les forces armées azerbaïdjanaises et pakistanaises au menu des discussions

Islamabad, 16 novembre, AZERTAC

Ali Alizadé, ambassadeur d’Azerbaïdjan au Pakistan, a rencontré le général d’armée Zubair Mahmood Hayat, président du Comité pakistanais des chefs d'état-major des armées.

Le déplacement de Zubair Mahmood Hayat prévu en Azerbaïdjan a fait l’objet de discussions.

Les provocations militaires commises par l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, la nécessité du règlement des questions concernant le Haut-Karabagh et le Cachemire conformément aux résolutions des Nations Unies, l’élargissement de la coopération militaro-technique entre les forces armées azerbaïdjanaises et pakistanaises, l’augmentation de l’échange d’expérience et la réalisation de nouveaux projets communs ont fait l’objet d’un échange de vues lors de la rencontre.

Zubair Mahmood Hayat a souligné que son pays continuerait de soutenir l’Azerbaïdjan dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, marquant que les possibilités de l’élargissement de la coopération entre les forces armées des deux pays seraient discutées lors de sa visite en Azerbaïdjan.