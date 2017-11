«Le jardin de grenadiers» élu meilleur film au festival de Malatya

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

Le long-métrage «Le jardin de grenadiers» dont le réalisateur est Ilgar Nadjaf a été récompensé dans la catégorie «Le meilleur film» dans le programme des films de long-métrage du Festival international du film de Malatya. «L’abricot en cristal», symbole du festival, et 15 mille euros ont été remis comme récompense aux acteurs du film Gourban Ismayilov et Ilaha Hassanova.

Les auteurs de scénario du film, tourné conjointement par le studio «Azerbaïdjanfilm» Dj.Djabbarly et la société de production de cinéma «Buta Film», sur commande du Ministère de la Culture et du Tourisme, sont Assif Rustamov, Ilgar Nadjaf et Roelof Jan Minneboo, le réalisateur – Ilgar Nadjaf et l’opérateur Ayhan Salar.