Le projet de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars sera eu centre de l’attention à Tbilissi

Tbilissi, 20 novembre, AZERTAC

La deuxième Forum international consacré à la Route de la soie aura lieu les 28 et 29 novembre à Tbilissi.

Plus de mille délégués provenant de 50 pays seront présents à ce forum. Les Premiers ministres moldave, ukrainien et slovène participeraient au forum de cette année. C’est ce qu’a déclaré Guennadi Arveladze, vice-ministre géorgien de l’Economie et du Développement durable, lors d’une conférence de presse.

Il a dit que le développement de la Route de la soie, la sécurité régionale, les projets d’économie, d’énergie et d’infrastructure, ainsi que l’élargissement des relations en matière de logistique, de coopération régionale, de culture et de commerce seraient au centre de l’attention au forum. L’objectif du forum est d’élargir les liens culturels, économiques et commerciaux entre l’Europe et l’Asie, notamment entre les pays participants et de mener des discussions sur les opportunités d’investissement.

«Les projets effectués avec la participation de nos pays, y compris le projet de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars seront au centre de l’attention», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre géorgien Guiorgui Kvirikachvili et des représentants officiels d’un certain nombre de pays et d’organisations internationales assisteront à la cérémonie d’ouverture du forum.