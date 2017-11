26 millions de tonnes de pétrole brut acheminées par le BTC en janvier-septembre

Bakou, 17 août, AZERTAC

En janvier-septembre de l’année courante, environ 26 millions de tonnes de pétrole (193 millions de baril) ont été acheminées par l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et 249 tankers ont été chargés au port de Ceyhan.

Au total 374 millions de tonnes de pétrole (environ 2,8 milliards de barils) ont été acheminés par le BTC (long de 1768 km) depuis sa mise en service en juin 2006 jusqu’à fin septembre 2017. 3 674 pétroliers ont été chargés au port de Ceyhan pour acheminer le pétrole azerbaïdjanais vers les marchés mondiaux.

Actuellement, l’oléoduc BTC transporte le pétrole du champ Azeri-Chirag-Gunechli et le condensat du gisement Chahdeniz. En plus, les pétroles turkmène et kazakh sont également acheminés par cet oléoduc.

A noter que les actionnaires du BTC Ko. sont : BP (30,10%), AzBTC (25%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENI (5%), Total (5%), ITOCU (3,40%), INPEX (2,50%), ConocoPhillips (2,50%) et ONGC limited (2,36%).