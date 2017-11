L’Azerbaïdjan est représenté à une session plénière de l’Assemblée parlementaire asiatique

Istanbul, 21 novembre, AZERTAC

La 10ème session plénière de l’Assemblée parlementaire asiatique a entamé ses travaux à Istanbul.

L’Azerbaïdjan est représenté par les députés du Milli Medjlis Sevindj Fataliyeva et Ilham Mammadov à cette session qui rassemble les délégations provenant de 31 pays.

La réunion du Conseil exécutif de l’Assemblée parlementaire asiatique s’est tenue aujourd’hui. Les questions organisationnelles ont été examinées. La présidence de l'organisation est passée du Cambodge à la Turquie pour deux ans.

Des réunions du conseil exécutif, des commissions des questions politiques, de l’économie et du développement durable, des affaires sociales et culturelles, du personnel et des règles financières de cette institution auront lieu en marge de la session de trois jours.

Les députés azerbaïdjanais s’exprimeront sur les questions à discuter.