Le partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et le Pakistan se développe avec succès

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

Le Premier ministre azerbaïdjanais Artour Rassizadé a rencontré la délégation dirigée par le général Zubair Mahmood Hayat, président du Comité pakistanais des chefs d'état-major des armées.

Lors de la rencontre, ils ont évoqué avec plaisir le développement réussi du partenariat stratégique entre les deux pays en matière de politique, d’économie et de culture. Les parties ont noté que la coopération dans les domaines de l’économie et de la défense servait à augmenter la force des deux pays, mettant en valeur l’importance de l’approfondissement des liens mutuellement bénéfique dans ce domaine, de la formation personnelle, de l’éducation du personnel, de l’organisation des échanges des exercices et d’expérience, ainsi que de l’utilisation efficace du potentiel existant en matière d’industrie de défense.

Le Premier ministre a dit que la politique d’agression de l’Arménie constituait une menace pour la paix et la stabilité dans la région, exprimant sa gratitude au Pakistan pour soutenir la cause juste de l’Azerbaïdjan dans tous les évènements internationaux.

A son tour, le général Zubair Mahmood Hayat a remercié Artour Rassizadé pour la rencontre chaleureuse, marquant que son pays serait toujours aux côtés de l’Azerbaïdjan dans la lutte juste du peuple azerbaïdjanais. Il a également souligné l’importance du règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le cadre des normes du droit international et des principes d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières de l’Azerbaïdjan.

Un échange de vues a eu lieu sur une série de questions d’intérêt commun concernant le développement de la coopération économique et militaire.