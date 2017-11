Présentation du documentaire «La lumière pénétrant par la fenêtre» à Moscou

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, productrice en chef du film, a pris part à la cérémonie

Moscou, 28 novembre, AZERTAC

Lundi 27 novembre, au cinéma «Octobre» à Moscou, s’est tenue la présentation du documentaire «La lumière pénétrant par la fenêtre».

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, auteure de l’idée et productrice en chef du film, a participé à la cérémonie.

Le documentaire «La lumière pénétrant par la fenêtre» a été tourné avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev et du Centre media de Bakou. L’auteur du scénario et le réalisateur du film est Oleg Shommer.

Leyla Aliyeva, le réalisateur du film Oleg Shommer et l’actrice Alexandra Abidennova sont montés sur la scène avant la projection du film.

O. Shommer a dit qu’ils avaient travaillé environ une année sur ce documentaire.

Le réalisateur du film a parlé des héroïnes du documentaire, Vussala Karimova et Alexandra Abidennova. Il a noté que l’amour de la vie de ces jeunes filles pourrait être un exemple pour tout le monde. O.Shommer a également remercié la Fondation Heydar Aliyev, la vice-présidente de la Fondation, Leyla Aliyeva, et le groupe de tournage pour la réalisation de cette œuvre cinématographique.

Puis, Leyla Aliyeva est intervenue. Elle a remercié les spectateurs pour leur intérêt envers ce film et le réalisateur Oleg Shommer. Elle a noté que dans le film, il s’agissait de la philosophie de la vie, de la lutte entre le Bien et le Mal, de la victoire du premier contre le second, de la lutte de l’être humain pour la survie.