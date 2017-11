Le président Ilham Aliyev entame une visite à Terter

Terter, 28 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est arrivé le 28 novembre dans la région de Terter.

Le chef de l’Etat a visité le monument du leader national Heydar Aliyev au centre-ville de Terter, au pied duquel il a déposé un bouquet de fleurs.

Le chef du Pouvoir exécutif de la région de Terter, Mustaguim Mammadov, a informé le président de la République sur les travaux effectués, les projets mis en œuvre dans la région au cours des dernières années. Il a été noté que les indicateurs socio-économiques de la région ont été suffisamment améliorés, de nombreuses infrastructures sociales et entreprises avaient été créées. Des travaux d’aménagement et de reconstruction ont été réalisés autour du parc où se situe le monument du leader national, toutes les conditions ont été créées pour la détente de la population et des espaces verts ont été élargis.