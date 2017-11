Inauguration du Musée du drapeau de Sabirabad

Sabirababd, 28 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé ce mardi à l’inauguration du Musée du drapeau dans la région de Sabirabad.

Le chef de l’Etat a coupé le ruban rouge symbolisant l'inauguration du Musée du drapeau.

Il a été noté que la construction du Musée du drapeau avait été lancée en février 2017 et s’était achevée en septembre dernier. Le bâtiment du musée se compose de deux salles d'exposition et de diverses salles auxiliaires. Le Musée du drapeau abrite également les pièces datant de différentes époques historiques, les drapeaux, les cartes, les constitutions, les ordres et les médailles des Etats ayant existé sur le territoire de l’Azerbaïdjan.