Peter Tase : Nous sommes témoins du rôle croissant de l’AZERTAC dans l’espace médiatique international VIDEO

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

L’AZERTAC fait beaucoup de choses pour transmettre au monde les vérités azerbaïdjanaises, les informations sur le conflit du Haut-Karabagh et tous les domaines. Nous sommes témoins du rôle croissant de l’agence dans l’espace médiatique international, de l’expansion de son activité hors du pays.

C’est ce qu’a souligné le politologue et journaliste américain Peter Tase pendant sa rencontre avec Aslan Aslanov, directeur général de l’AZERTAC. Le journaliste a fait savoir que pendant son séjour de deux mois en Azerbaïdjan, il avait eu l'occasion de se familiariser avec l'histoire ancienne, la culture et certaines régions du pays.

Le directeur général a souligné que l’AZERTAC qui œuvrait régulièrement pour diffuser des informations sur l’Azerbaïdjan dans le monde entier, effectuait des échanges de nouvelles avec ses partenaires, bénéficiait des opportunités des ressources d’information mondiales. «L’agence préside actuellement le Congrès mondial des agences de presse et l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA). Cela nous permet de tisser des relations avec plus de 100 agences de presse mondiales», a estimé Aslan Aslanov, ajoutant que Peter Tase collaborait depuis longtemps avec l’AZERTAC. Le directeur général a qualifié ses articles de grande contribution à la transmission des informations objectives sur l’Azerbaïdjan à un public plus large.

Peter Tase a exprimé sa reconnaissance aux dirigeants du pays de lui avoir créé des conditions pour prendre connaissance de l'Azerbaïdjan. Le journaliste a dit avoir visité le Nakhtchivan où il a été témoin du développement de l’infrastructure. Il a fait savoir que l’Etat avait également créé de bonnes conditions pour les personnes déplacées à Terter. «Quand j’aurai terminé mon voyage dans votre pays, je ferez publier un article sur le développement de l’Azerbaïdjan, le conflit du Haut-Karabagh et vos territoires occupés. Le principal objectif de ma visite est d’étudier de façon approfondie ce conflit», a expliqué P. Tase. «Mon livre intitulé «La politique étrangère de l’Azerbaïdjan. Contribution à la paix et à la prospérité dans le monde» paraîtra bientôt. Dans ce livre, il y a des informations sur la place de l’Azerbaïdjan dans l’arène internationale, les contributions des médias, y compris l’AZERTAC à la paix et à la stabilité», a-t-il avancé.

P. Tase a noté la possibilité de préparer conjointement avec l’AZERTAC et de diffuser des vidéos sur le conflit du Haut-Karabagh et d’autres domaines en anglais et en espagnol.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur la mise en œuvre des projets conjoints du journaliste et de l’AZERTAC, les défis actuels des medias contemporains et le chemin de développement de l’Azerbaïdjan.