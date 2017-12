Ali Hasanov : L’Azerbaïdjan attache une grande importance au renforcement de la solidarité dans le monde islamique

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

Le 1er décembre, l'assistant du président de la République d'Azerbaïdjan pour les Affaires publiques et politiques, Ali Hasanov, a rencontré les représentants des principaux médias égyptiens, en visite dans le pays à l'invitation du Fonds de presse international d’Eurasie et l'Association des journalistes des Etats membres de l'Organisation de coopération islamique.

Ali Hassanov a donné des informations détaillées sur l'histoire de l'Azerbaïdjan, le développement rapide de son pays à la suite de la politique fondée par leader national Heydar Aliyev et poursuivie avec succès sous la présidence du chef de l’Etat Ilham Aliyev. Ali Hasanov a parlé de l'atmosphère multiculturelle et tolérante ayant existé depuis les temps les plus reculés dans le pays, marquant que l'Azerbaïdjan attachait une grande importance au renforcement de la solidarité dans le monde islamique. Il a souligné que l’Azerbaïdjan promouvait son propre modèle de tolérance, le dialogue interculturel et entre civilisations dans le monde entier, abordant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh, le problème le plus douloureux de son pays.

Ali Hasanov a souligné l'importance de la coopération entre les représentants de la presse des pays musulmans et a souligné l'importance de la coopération pour promouvoir les succès des peuples et des pays concernés et faire connaître leurs problèmes à la communauté mondiale. Il a répondu aux questions des journalistes égyptiens.

Les membres de la délégation égyptienne se sont déclarés satisfaits de la visite en Azerbaïdjan et ont exprimé leur gratitude pour les conditions créées pour la rencontre.

Des publications sur la politique génocidaire et les massacres commis par les Arméniens contre le peuple azerbaïdjanais au cours des deux derniers siècles ont été distribuées aux membres de la délégation.