L’Azerbaïdjan et l’Afghanistan ont signé une série d’accords VIDEO

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

Le 1er décembre s’est tenue la cérémonie de signature d’une série d’accords entre l’Azerbaïdjan et l’Afghanistan avec la participation des présidents azerbaïdjanais Ilham Aliyev et afghan Mohammad Ashraf Ghani.

L'accord entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République islamique d'Afghanistan sur la coopération économique et commerciale a été signé par le ministre azerbaïdjanais de l'Économie Chahin Moustafayev et le ministre afghan des Finances Eklil Ahmad Hakimi.

L'accord entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République islamique d'Afghanistan sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements a été signé par le ministre azerbaïdjanais de l'Economie Chahin Moustafayev et le ministre afghan des Finances Eklil Ahmad Hakimi.

L'accord de coopération dans le domaine de l'éducation entre le Ministère de l'Education de la République d'Azerbaïdjan et le Ministère de l'Enseignement supérieur de la République islamique d'Afghanistan a été signé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov et le ministre afghan des Affaires étrangères Salahuddin Rabbani.

L'accord entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République islamique d'Afghanistan sur les activités en matière de sécurité et d’application de la loi a été signé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov et le ministre afghan des Affaires étrangères Salahuddin Rabbani.

L'accord entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République islamique d'Afghanistan relatif aux services aériens a été signé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, et le ministre afghan des Affaires étrangères, Salahuddin Rabbani.