Le président de la République reçoit le ministre russe des Communications

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mardi matin Nikolaï Nikiforov, ministre des Communications de la Fédération de Russie.

Lors de l’entretien, il a été noté que les relations bilatérales entre la République d’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie se développaient avec succès dans tous les domaines, y compris celui des communications et des technologies.

Le ministre russe des Communications, Nikolaï Nikiforov, a évoqué avec plaisir sa rencontre avec le président Ilham Aliyev dans le Parc des technologies de l’information à Kazan en 2011. Nikolaï Nikiforov a dit avoir déjà pris connaissance ce jour-là, avec son homologue azerbaïdjanais, des projets de start-up lancés en Azerbaïdjan. Le ministre russe a souligné l’importance d’élargir le programme de coopération technologique entre les deux pays.

Nikolaï Nikiforov a mis en valeur la participation de plus de 20 pays, de plus de 190 entreprises, y compris les sociétés russes, ainsi que d’un certain nombre de ministres de différents pays au 23ème Salon Bakutel-2017 et a marqué avec plaisir que cet événement était déjà devenu un lieu de rencontre traditionnel pour les spécialistes de la communication.

Le président Ilham Aliyev a souligné l'importance du 23ème Salon Bakou-2017 et s’est dit ravi de voir la Fédération de Russie être représentée à haut niveau à cet événement. Le chef de l'Etat a noté que ce genre de salon était déjà devenu une tradition, l'a qualifiant d’événement international consacré aux technologies modernes. Le Président Ilham Aliyev a exprimé son espoir que la présente visite de Nikolaï Nikiforov en Azerbaïdjan contribuerait à l'expansion de la coopération.

Au cours de l’entretien, les parties ont échangé sur les perspectives de coopération dans le cadre de la poste, du projet TASIM, en utilisant les opportunités de transit de l'Azerbaïdjan.