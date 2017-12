Entretien du président azerbaïdjanais avec une délégation turque

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu, mardi 5 décembre, avec une délégation menée par Ahmet Arslan, ministre des Transports, des Affaires maritimes et de la Communication de la République de Turquie.

Au cours de l’entretien, il a été noté que les relations bilatérales entre les deux pays s’étaient développées avec succès dans tous les domaines, y compris celui des technologies de l'information.

Le président Ilham Aliyev a évoqué l'importance de la participation du ministre turc des Transports, des Affaires maritimes et des Communications, Ahmet Arslan, au Salon Bakutel-2017 et a ajouté que ce salon se déroulait déjà depuis plus de 20 ans, se félicitant de la présence à chaque fois des entreprises turques. Abordant les réalisations obtenues dans le domaine des transports, le chef de l'Etat a insisté sur la portée des activités conjointes des deux pays dans le domaine des communications, des technologies de l'information, surtout dans le cadre du projet TASIM. Evoquant la cérémonie d'ouverture du projet de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, avec la participation du président turc Recep Tayyip Erdogan en octobre, le président de la République a déclaré que cet événement démontrait une fois de plus que toutes les initiatives lancées par l'Azerbaïdjan et la Turquie donnaient de bons résultats. Le président Ilham Aliyev a indiqué qu'il y avait de très bonnes opportunités pour les activités conjointes aussi en matière de communications entre les deux pays.

Le ministre turc Ahmet Arslan a souligné l'importance de la participation de plus de 190 entreprises de plus de 20 pays au 23ème Salon Bakutel-2017 et a présenté ses félicitations pour l’excellente organisation de cet événement. Ahmet Arslan a noté que les travaux en matière de technologies de l'information en Azerbaïdjan s’effectuaient avec succès et s’est déclaré convaincu que les activités conjointes seraient poursuivies en la matière au niveau régional. Il a souligné qu’une coopération fructueuse se réalisait entre les organismes compétents des deux pays.