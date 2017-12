Le Parc de hautes technologies et l’Agence géorgienne pour l’innovation et la technologie signent un mémorandum d’accord

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

Un mémorandum d’accord a été signé, en marge du Salon Bakutel-2017, entre le Parc de hautes technologies du Ministère des Transports, de la Communication et des Hautes technologies de l’Azerbaïdjan et l’Agence géorgienne pour l’innovation et la technologie.

L’objectif du mémorandum d'accord est d'élargir la coopération entre les deux pays, de soutenir les start-ups des deux pays, de soutenir les activités des innovateurs et de les aider à s’engager dans l’arène internationale.

Dans le même temps, le mémorandum prévoit l’organisation des forums d’affaires, des formations et des rencontres, la coopération entre les établissements scientifiques et en matière de propriété intellectuelle, l'échange d'expériences en matière d'innovation, de technologie et de commercialisation des résultats des recherches scientifiques.