Le Musée du drapeau de Gouba mis en service

Gouba, 7 décembre, AZERTAC

Jeudi 7 décembre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont pris part à la cérémonie inaugurale du Musée du drapeau de Gouba.

Le ruban rouge symbolisant l’inauguration du musée a été coupé par le président Ilham Aliyev.

Il a été noté que la construction du musée avait été lancée en mars 2017 et que les travaux de construction avaient été achevés en novembre. Le bâtiment du musée comprend une salle d'exposition, des salles administratives et auxiliaires. Il y a 6 sections dans la salle d'exposition. La carte d'Azerbaïdjan à l’époque des khanats, les drapeaux des khanats, les coupures et les pièces de monnaie anciennes, les attributs des villes azerbaïdjanaises du XIXème siècle y sont exposés. Les documents datant de l’époque de la République démocratique d'Azerbaïdjan, les constitutions, les emblèmes, les drapeaux, les timbres-poste, les ordres et les médailles de l’Azerbaïdjan appartenant à l’époque soviétique et post-soviétique, présentés dans le musée, suscitent un vif intérêt.

Le musée est situé sur la Place du drapeau de Gouba. Des travaux d’aménagement ont été réalisés dans le territoire de la place, devenu aujourd’hui un des endroits bels et intéressants de la ville.