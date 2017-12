Le président de la République reçoit une délégation de la Banque mondiale VIDEO

Bakou, 18 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, lundi 18 décembre, une délégation menée par Keiko Honda, vice-présidente exécutive de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) qui fait partie du Groupe de la Banque mondiale.

Keiko Honda a transmis les salutations du président de la Banque mondiale Jim Yong Kim au chef de l'Etat. Elle a déclaré que son organisation effectuait une coopération réussie avec l’Azerbaïdjan, qu’ils suivaient de près les réformes économiques menées et appréciaient hautement les travaux effectués en Azerbaïdjan. Keiko Honda a souligné l'importance des succès obtenus dans le développement de l'économie azerbaïdjanaise et la diversification de l'économie du pays.

Exprimant sa gratitude pour les paroles agréables, le Président Ilham Aliyev a hautement apprécié le soutien continu de la Banque mondiale aux réformes économiques en Azerbaïdjan et a insisté sur l'importance des moyens financiers alloués par la banque à son pays. Le chef de l'Etat a exprimé son plaisir que cette année-là marquait le 25ème anniversaire de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le Groupe de la Banque mondiale, mettant en valeur l’importance du soutien de l'Agence multilatérale de garantie des investissements à un certain nombre de projets d'investissement importants réalisés par des investisseurs étrangers en Azerbaïdjan, ainsi qu’au Corridor gazier Sud, un projet d’une importance mondiale. Le président Ilham Aliyev a dit que le projet de Corridor gazier Sud revêtait une grande importance non seulement pour l'Azerbaïdjan, mais aussi pour une région couvrant une vaste géographie, l'Europe y comprise. Notant que son pays était un partenaire fiable doté de capacités financières, le président de la République a noté que les travaux concernant le projet TANAP se réalisaient conformément au calendrier, avec succès et se termineraient à temps prévus.

Le président Ilham Aliyev a noté que l'économie azerbaïdjanaise était déjà entrée, cette année, dans une période de stabilisation. « Si nous ne tenons pas compte du facteur du pétrole dans notre économie, nous pouvons voir que cette année le secteur non pétrolier a connu une hausse de 2,5%, le secteur industriel non pétrolier plus de 3% et le secteur agraire plus de 4%. Bien que la chute des prix du pétrole ait eu un impact négatif sur le produit intérieur brut, le secteur hors hydrocarbures a représenté 70% du produit intérieur brut. La mise en service du Corridor gazier Sud à l’avenir, la prolongation du terme du « Contrat du siècle », l'investissement supplémentaire et la mise en œuvre réussie des projets de transport globaux offrent des perspectives optimistes pour l'économie azerbaïdjanaise », a avancé le chef de l’Etat.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la MIGA.

Le président de la république a exprimé sa gratitude pour les salutations de Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale, et demandé de lui transmettre les siennes.