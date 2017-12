Le président Ilham Aliyev a reçu une délégation conduite par le gouverneur de la province d’Astrakhan VIDEO

Bakou, 19 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce mardi matin une délégation conduite par Alexandre Jilkin, gouverneur de la province d’Astrakhan de la Fédération de Russie.

Pendant la rencontre, le développement réussi des relations bilatérales entre la République d’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie dans tous les domaines a été mis en valeur. Il a été noté que la coopération avec les différentes régions de la Fédération de Russie, y compris la province d’Astrakhan, avait contribué au renforcement des relations des deux pays.

Soulignant qu’un centre d’affaires d’Azerbaïdjan était en cours de construction à Astrakhan, Alexandre Jilkin a dit que ce centre d’affaires servirait à la fondation d’une plateforme logistique dans cette province. Alexandre Jilkin a exprimé sa reconnaissance au président azerbaïdjanais, à la Fondation Heydar Aliyev, à Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de l’Azerbaïdjan et présidente de la Fondation, à Mme Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation, d’avoir apporté leur soutien aux travaux effectués à Astrakhan.

Le gouverneur d’Astrakhan a noté qu’il avait visité, pendant le jour de l’anniversaire de la mort d’Heydar Aliyev, l’école portant le nom du leader national et rénovée avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev et a fait savoir que les élèves de l’école avaient adressé leurs salutations au chef de l’Etat Ilham Aliyev.

Pour sa part, le président Ilham Aliyev a indiqué le rôle de la province d’Astrakhan dans l’élargissement des relations partenariales, en particulier la coopération commerciale, économique et régionale entre l’Azerbaïdjan et la Russie, et a remercié le gouverneur Alexandre Jilkin à cette occasion.

Puis, ils ont également fait savoir que la mise à l’eau des navires de croisière par la province d’Astrakhan en mer Caspienne à partir de 2018 contribuerait au développement du tourisme entre les pays du bassin Caspien, ont parlé de l’élargissement des relations de transport-logistique entre la province d’Astrakhan et l’Azerbaïdjan, des mesures conjointes à prendre pour la livraison des produits agricoles azerbaïdjanais sur les marchés russes à travers cette province.

Les parties ont également mis l’accent sur l’importance de la cérémonie de pose de la première pierre du Centre d’affaires d’Astrakhan à Bakou, ont échangé sur les perspectives de la coopération dans les domaines du tourisme, de la santé, de l’agriculture, de l’éducation et de la technologie.

Enfin, ils ont posé pour une photo souvenir.