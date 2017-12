Le 25ème anniversaire de l’adhésion de l’Azerbaïdjan à l’UNESCO célébré à Bakou

Bakou, 19 décembre, AZERTAC

Le « Mugam club » à Bakou a accueilli, mardi 19 décembre, une cérémonie à l’occasion du 25ème anniversaire de l’adhésion de l’Azerbaïdjan à l’UNESCO.

De hauts fonctionnaires d’Etat et de gouvernement, des députés du Milli Medjlis, de célèbres scientifiques et artistes se sont réunis à la cérémonie.

D’abord, les participants ont visité l’exposition consacrée aux exemplaires du patrimoine culturel matériel et immatériel de l’Azerbaïdjan inscrits sur les listes de l’UNESCO.

Asguer Alekberov, président du conseil d’administration de la Direction nationale de Réserve historico-architecturale « Itchericheher », membre de la Commission nationale azerbaïdjanaise pour l’UNESCO, est intervenu lors de la cérémonie. Il a parlé de l’histoire des relations tissées entre l’Azerbaïdjan et l’UNESCO. Il a souligné qu’une coopération très réussie avait été établie durant les 25 ans. Il a dit que l’Azerbaïdjan coopérait étroitement avec l’UNESCO aussi dans un domaine très important comme le dialogue interculturel.

Elmar Mammadyarov, ministre des Affaires étrangères, président de la Commission nationale azerbaïdjanaise pour l'UNESCO, Abulfas Garayev, vice-président de la Commission nationale azerbaïdjanaise pour l'UNESCO, ministre de la Culture et du Tourisme, Akif Alizadé, président de l'Académie Nationale des Sciences d'Azerbaïdjan, Ramin Goulouzadé, ministre des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, et Djeyhoun Baïramov, ministre intérimaire de l’Education, ont eux aussi pris la parole lors de la cérémonie.