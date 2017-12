Pose de la première pierre du Centre d’affaires d’Astrakhan à Bakou VIDEO

Bakou, 19 décembre, AZERTAC

La première pierre du Centre d’affaires d’Astrakhan à Bakou a été posée, mardi 19 décembre, en présence de M. Ali Hassanov, assistant du président de la République d'Azerbaïdjan pour les Affaires publiques et politiques, M. Alexandre Jilkin, gouverneur de la province d’Astrakhan, d’autres hauts fonctionnaires et des hommes d’affaires.

Lors de son intervention à la cérémonie, l’assistant du président azerbaïdjanais Ali Hassanov a souligné que l’histoire des relations commercio-économiques et humanitaires entre l’Azerbaïdjan et la province d’Astrakhan était ancienne. «Le Centre d’affaires d’Astrakhan que nous venons de poser la première pierre donnera une nouvelle impulsion au développement de la coopération entre nos deux pays», a-t-il avancé.

Pour sa part, le gouverneur de la province d’Astrakhan Alexandre Jilkin a dit que ce centre d’affaires servirait à renforcer les relations commercio-économiques entre les deux pays, ainsi qu’entre différentes régions.

Soulignant qu’un centre d’affaires d’Azerbaïdjan était en cours de construction à Astrakhan, le gouverneur a fait savoir que cela permettrait de fonder une plateforme logistique dans la province et d’élargir encore davantage les relations entre les hommes d’affaires des deux pays.

Ayant exprimé ses remerciements au président Ilham Aliyev pour son soutien apporté à la mise en œuvre d’un certain nombre de projets à Astrakhan, le gouverneur A. Jilkin a fait savoir que le chiffre d’affaires entre la Russie et l’Azerbaïdjan s’était accru en 2017 et s’est déclaré convaincu que cette dynamique se poursuivrait dans l'année à venir.

Puis, a été posé la première pierre du Centre d’affaires d’Astrakhan à Bakou.