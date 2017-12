Mohammad Javad Zarif : La réunion tripartite est très utile

Bakou, 20 décembre, AZERTAC

La réunion tripartite est très utile et pour nos pays et pour la région. C’est ce qu’a déclaré Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, lors de la conférence de presse conjointe à l’issue de la 5ème réunion tripartite des chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise, iranienne et turque.

«Les trois pays ont de larges relations et des traditions historiques communes. Les questions entre les deux pays dans les domaines du transit, de l’énergie et du tourisme ont fait l’objet de discussions lors de la 5ème réunion tripartite. Nous sommes arrivés à un accord concernant l’intensification de l’activité dans le secteur privé», a-t-il ajouté.