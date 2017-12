Entretien du président de l’Assemblée suprême du Nakhtchivan avec le Premier ministre turc

Nakhtchivan, 21 décembre, AZERTAC

Le président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talybov, s’est entretenu ce mercredi avec le Premier ministre turc Binali Yildirim.

Le président de l’Assemblée suprême a donné des informations sur l’histoire de la fondation et le développement contemporain de la République autonome.

Il a fait savoir que la République autonome du Nakhtchivan occupait une place importante dans le développement des relations azerbaïdjano-turques, marquant que le développement des liens dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture, du commerce, de l’économie et de la construction de l’armée suscitait la satisfaction.

V. Talybov a indiqué que la visite du Premier ministre turc au Nakhtchivan témoignait du haut niveau de ces liens.

Pour sa part, Binali Yildirim a exprimé sa satisfaction de son déplacement en République autonome.

Il a rappelé la participation et l’intervention du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au Sommet extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) au sujet d’Al-Qods et a noté que les opinions du chef de l’Etat azerbaïdjanais concernant la question d’Al-Qods et le conflit du Haut-Karabagh étaient très importantes.

Le Premier ministre a fait savoir que les relations entre les deux pays s’étaient développées rapidement au cours des 15 dernières années, ajoutant que le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars occupait une place particulière dans le développement des liens.

Il a été noté que la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Turquie en matière économique, éducative et militaire était à haut niveau.

Ils ont également procédé à un échange de vues sur les perspectives de développement de la coopération entre les aéroports d’Igdir et de Nakhtchivan.