Javad Jahangirzadeh: 450 entreprises iraniennes sont implantées en Azerbaïdjan

Téhéran, 22 décembre, AZERTAC

Les relations azerbaïdjano-iraniennes se développent aujourd’hui à un rythme croissant et il existe des perspectives utiles pour les parties. C’est ce qu’a déclaré Javad Jahangirzadeh, ambassadeur d’Iran en Azerbaïdjan, dans son interview à l’Agence de presse iranienne IRNA.

Le diplomate a noté que des conditions favorables avaient été créées en Azerbaïdjan pour le développement des affaires et les entrepreneurs iraniens avaient investi 2 milliards de dollars dans l’économie azerbaïdjanaise. Selon lui, 10 mille Iraniens vivent en Azerbaïdjan et ils font du commerce. 450 entreprises iraniennes se sont implantées dans ce pays et y poursuivent leurs activités.

Abordant les étudiants iraniens, l’ambassadeur a fait savoir que 2500 jeunes iraniens faisaient leurs études dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Azerbaïdjan.