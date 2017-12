Le Centre russe des exportations ouvre son bureau à Bakou

Bakou, 23 décembre, AZERTAC

Le Centre russe des exportations ouvrira son bureau à Bakou le 25 décembre.

Le ministre russe du Développement économique, Maxime Orechkine et le directeur général du Centre russe des exportations (RETS), Piotr Fradkov, participeront à la cérémonie d’inauguration.

Pour rappel, la réunion des conseils d’affaires Russie-Azerbaïdjan et Azerbaïdjan-Russie aura lieu le même jour. L’état actuel et les perspectives des relations économico-commerciales entre les deux pays, les questions en matière d’énergie, d’industrie, d’agriculture, de transport, de bâtiment et de tourisme seront abordés lors de la réunion. Le développement des projets d’investissement et des initiatives pertinentes et l’amélioration des conditions d’activité mutuelle entre les milieux d’affaires des deux pays seront au menu des discussions.