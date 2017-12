Le 25ème anniversaire des relations diplomatiques azerbaïdjano-géorgiennes célébré à Tbilissi

Tbilissi, 26 décembre, AZERTAC

Un concert consacré au 25ème anniversaire des relations diplomatiques azerbaïdjano-géorgiennes et à la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde s’est tenu le 26 décembre à Tbilissi.

Lors de son intervention, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Géorgie Doursoun Hassanov a abordé les liens amicaux entre les deux pays. Il a fait savoir que les relations avaient atteint le niveau du partenariat stratégique grâce à la politique réussie du président Ilham Aliyev.

Mikheil Janelidze, ministre géorgien des Affaires étrangères, a noté que les relations entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie se développaient à un rythme croissant, soulignant le rôle du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, de l’oléoduc Bakou-Tibilissi-Ceyhan et du gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum dans le développement régional et le renforcement des positions des deux pays dans le monde entier.

De hauts responsables géorgiens, des délégués du corps diplomatique et des représentants des entreprises et de la communauté azerbaïdjanaise ont été présents à cet événement.