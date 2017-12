L’Azerbaïdjan est représenté aux championnats du monde par 11 joueurs d’échecs

Bakou, 26 décembre, AZERTAC

Les Championnats du Monde d'Échecs de parties rapides et Blitz 2017, lancés à Riyad, rassembleront 200 joueurs d’échecs provenant de 55 pays.

L’Azerbaïdjan est représenté aux championnats par 11 sportifs (6 hommes et 5 femmes). Les grands maîtres Chahriyar Mammadov, Gadir Husseynov, Raouf Mammadov, Eltadj Safarli, Arkadi Naydich, Rassoul Ibrahimov, Gulnar Mammadova, Zeyneb et Turkan Mammadyarova, Gunay Mammadzadé et Ulviyyé Fataliyeva disputeront les championnats.

Les deux premiers Championnats Rapides (Open et Femmes) se déroulent du 26 au 28 décembre, et les Championnats de Blitz (Open et Femmes) se tiendront les 29 et 30 décembre 2017. Les compétitions offrent un montant des prix record de 2.000.000 de dollars. Les championnats Open avec 750.000 dollars et chaque championnat féminin avec 250.000 dollars.