Bakou, 27 décembre, AZERTAC

Les relations entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan sont à haut niveau.

Les relations entre les deux peuples sont basées sur les racines historiques, ethniques et culturelles communes. L'amitié sincère et le dialogue de haut niveau entre les dirigeants des deux pays donnent une impulsion importante au développement harmonieux du partenariat. A ce titre, la visite du président kazakh Noursoultan Nazarbaïev en Azerbaïdjan et les documents signés en marge de sa visite jouent un rôle particulier dans le développement des relations bilatérales.

Cette idée a été prononcée lors de la rencontre avec l’ambassadeur du Kazakhstan en Azerbaïdjan Beybit Issabaïev au Ministère des Affaires étrangères.

Au cours de la rencontre avec le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov, il a été noté que cette année marquait le 25ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, un échange de lettres de félicitations de haut niveau et de différents événements avaient eu lieu à cette occasion au Kazakhstan et en Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre, les parties ont souligné que la Commission mixte intergouvernementale jouait un rôle important dans le développement harmonieux de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’économie, du commerce, des transports, de l'énergie et autres, et dans l'identification des projets communs mutuellement bénéfiques et que la commission avait tenu une réunion productive durant l’année en cours.

Les parties ont également abordé l’importance du corridor de transport Est-Ouest et échangé sur la coopération au sein des organisations internationales.

L'ambassadeur a présenté au ministre azerbaïdjanais l’Ordre du « 25ème anniversaire de l’indépendance du Kazakhstan » dont il avait été décoré par le décret du président Noursoultan Nazarbaïev à l’occasion du le 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques du Kazakhstan avec l'Azerbaïdjan et pour les services qu’il avait rendus dans le développement des relations bilatérales.

Elmar Mammadyarov a remercié pour cette décoration.