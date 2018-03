Les Azerbaïdjanais de l’Europe tiennent un congrès extraordinaire à Amsterdam

Amsterdam, 27 février, AZERTAC

Le Congrès des Azerbaïdjanais de l’Europe (CAE) a tenu un congrès extraordinaire à Amsterdam le 27 février.

Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais pour les affaires politiques et publiques, Nazim Ibrahimov, président du Comité d’Etat en charge de la Diaspora, Fouad Isguendérov, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Belgique et au Luxembourg, Djélal Mirzaïev, chargé d’affaires d’Azerbaïdjan aux Pays-Bas, les représentants de la diaspora dans les pays européens et les responsables d’un certain nombre d’organisations médiatiques ont été présents au congrès.

L’assistant du président azerbaïdjanais pour les affaires politiques et publiques, Ali Hassanov, a pris la parole lors de l’ouverture du congrès.

Nazim Ibrahimov, président du Comité d’Etat en charge de la Diaspora, Fouad Isguendérov, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Belgique et au Luxembourg, et Sahil Gassymov, président du Congrès des Azerbaïdjanais de l’Europe, ont eux aussi prononcé des discours.

Le congrès s'est poursuivi par des panels consacrés aux événements liés au centenaire de la République démocratique d'Azerbaïdjan et du génocide des Azerbaïdjanais de 1918 et au rôle des médias dans l’activité de la diaspora azerbaïdjanaise.

En marge du congrès, des ordres et des diplômes honorifiques ont été remis à un certain nombre de participants actifs pour leur grande contribution apportée à l’activité de la diaspora azerbaïdjanaise.