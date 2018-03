Le président de la République reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte VIDEO

Bakou, 28 février, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, ce mercredi 28 février, les lettres de créance d’Adel Ibrahim Ahmed Ibrahim, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Egypte en Azerbaïdjan.

L’ambassadeur d’Egypte a passé en revue le détachement d’honneur aligné en son honneur, avant de remettre ses lettres de créance au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Ensuite, le président azerbaïdjanais s’est entretenu avec l’ambassadeur d’Egypte.

L’ambassadeur Adel Ibrahim Ahmed Ibrahim a dit que l'Azerbaïdjan était un très beau pays et qu'il s’y sentait comme chez lui, ajoutant que le peuple égyptien avait des sentiments sincères vis-à-vis du peuple azerbaïdjanais. L'ambassadeur s’est déclaré convaincu que les relations entre les deux pays se développeraient encore plus avec le soutien des dirigeants des deux pays.

Le président Ilham Aliyev a fait savoir que l'Azerbaïdjan attachait une grande importance au développement des relations bilatérales avec l'Egypte et à l'établissement des relations de partenariat plus étroites avec ce pays. Parlant de l'importance des visites réciproques entre les deux pays, le chef de l'Etat s'est dit satisfait de la récente réunion réussie de la Commission mixte intergouvernementale Azerbaïdjan-Egypte au Caire. Le président Ilham Aliyev a indiqué que l'Azerbaïdjan et l'Egypte avaient fait preuve d’un soutien mutuel au sein des Nations Unies, de l'Organisation de la Coopération Islamique et d'autres organisations et a souligné l'importance de poursuivre le dialogue politique actuel. Notant l'importance d’effectuer d’énormes travaux dans la sphère économique pour accroître le chiffre d’affaires entre les deux pays, le chef de l'Etat a déclaré qu'il y avait de grandes opportunités dans ce domaine. Le président Ilham Aliyev a mis en valeur l'importance d'explorer les opportunités d'investissement et de créer des conditions nécessaires pour les activités des entreprises des deux pays, ajoutant que tous les deux Etats pouvaient bénéficier du potentiel mutuel d'import-export. Le chef de l'Etat a dit que l’Azerbaïdjan avait l’intention de tisser des relations étroites avec l’Egypte dans tous les domaines, a ajouté que les deux pays menaient des discussions sur la coopération touristique, soulignant l’importance de créer des vols directs pour des voyages plus réguliers.

Le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que l'ambassadeur Adel Ibrahim Ahmed Ibrahim n'épargnerait pas ses efforts pour contribuer durant son mandat en Azerbaïdjan au développement des relations amicales existant entre les deux pays.