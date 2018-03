L'UEFA a dévoilé le nouveau format de la Ligue des Champions

Bakou, 28 février, AZERTAC

L’UEFA vient de dévoiler les contours de la prochaine mouture de la Ligue des Champions. Ces changements entreront en vigueur à partir de la saison prochaine.

Avec les vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, cela fait donc 26 équipes directement qualifiées sur les 32 possibles. Les six dernières places seront attribuées via les tours de qualification : 4 par la voie des champions (champions nationaux des pays classés 11e et au-delà aux coefficients UEFA) et 2 par la voie de la ligue (les troisièmes des pays 5e et 6e, les deuxièmes des pays classés de la 7e à la 15e place).

La saison prochaine, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie bénéficieront de quatre qualifiés d’office en phase de poules.

Respectivement les 5e et 6e associations n’en auront que deux mais pourront obtenir un troisième qualifié pour la phase de poules.

Au-delà de cette spécificité, si le champion de l’UEFA Europa League se qualifie pour la phase de groupes via son championnat national, la place laissée vacante sera attribuée au troisième de l’association classée cinquième.