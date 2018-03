La coopération entre la Turquie et l’Azerbaïdjan dans le domaine du transport-transit se développe

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Une délégation conduite par Chahin Moustafayev, ministre de l’Economie, président du Conseil de coordination sur le transport de marchandises de transit, a effectué une visite à Kars.

La délégation azerbaïdjanaise a d’abord visité le monument du leader national Heydar Aliyev au pied duquel elle a déposé une gerbe.

Puis, les membres de la délégation azerbaïdjanaise ont rencontré Ahmet Arslan, ministre des Transports, des Affaires maritimes et de la Communication de la République de Turquie. Pendant la rencontre, il a été noté que la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Turquie se développait dans tous les domaines, y compris celui du transport et du transit. Le nombre de poids lourds allant de la Turquie vers l’Asie centrale et vice-versa s’est accru. L’infrastructure créée ouvre de larges opportunités à l’augmentation du transport de marchandises.

L’importance de la poursuite des travaux concernant la promotion du Corridor transcaspien Est-Ouest sur le commerce et le transit a été mise en valeur. Les discussions ont porté sur l’élargissement des relations entre les deux pays, en particulier la coopération dans le domaine du transport de fret.

Après la rencontre, la délégation azerbaïdjanaise est repartie pour la Géorgie afin de poursuivre les discussions.