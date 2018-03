Les gouvernements azerbaïdjanais et marocain signent une série de documents

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, et le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, ont tenu, lundi à Bakou, un entretien lors duquel ils ont signé un certain nombre de documents.

Au cours de l’entretien, les discussions ont porté sur l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Maroc.

Ensuite, le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement du Royaume du Maroc ont signé une convention visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus.

En outre, ont été signés un accord sur la coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre la criminalité, un protocole d'intention entre la Société des chemins de fer azerbaïdjanais et la Compagnie nationale des chemins de fer marocains, un protocole d’intention entre l'Académie navale d'Azerbaïdjan et l'Institut supérieur d’études maritimes du Maroc.