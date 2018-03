Bakou accueille la 1ère réunion de la Commission mixte intergouvernementale Azerbaïdjan-Maroc

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a rencontré la délégation conduite par Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Lors de la rencontre, les ministres se sont félicités du développement du dialogue et de l’amitié politique entre les deux pays.

Exprimant sa satisfaction d’être en Azerbaïdjan, le ministre marocain a fait savoir qu’il s’était entretenu avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et avait mené des discussions très fructueuses lors de l’entretien.

Il a été noté qu’il existait un large potentiel pour le développement des liens économico-commerciaux entre les deux pays. Les ministres se sont dits convaincus que l’organisation de la première réunion de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-marocaine donnerait de l’élan au développement des relations économiques.

Ils ont souligné l’importance de la création des contacts directs entre les milieux d’affaires des deux pays afin de promouvoir les liens économico-commerciaux et ont noté qu’il existait des opportunités favorables pour la coopération dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme, des transports et d’autres. L’accent a été mis sur l’importance de l’organisation des consultations politiques au niveau des ministères des affaires étrangères des deux pays et de l’échange d’étudiants et d’enseignants entre les académies diplomatiques.

Les ministres se sont dits satisfaits du niveau de développement des liens culturels entre l’Azerbaïdjan et le Maroc, soulignant que la réalisation des journées culturelles à se tenir en Azerbaïdjan et au Maroc contribuerait au renforcement des relations amicales entre les deux peuples et au flux touristique réciproque.

Ils ont échangé sur les questions internationales et ont abordé la coopération au sein des organisations internationales.

E. Mammadyarov a évoqué le dépôt de la candidature de Bakou pour accueillir l’Exposition universelle 2025. Il a informé son interlocuteur sur la réunion des ministres des affaires étrangères des pays membres du Mouvement des Non-Alignés qui aura lieu à Bakou en avril 2018. Il a été noté que l’Azerbaïdjan et le Maroc contribuaient au processus de dialogue interreligieux et interculturel au niveau international ainsi qu’à la conpréhension réciproque.

Le ministre azerbaïdjanais a donné des informations sur le processus de négociations concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la position équitable de l’Azerbaïdjan, ainsi que la destruction par l’Arménie des monuments religieux dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan.

Le ministre azerbaïdjanais a remercié le Maroc pour son adhésion au Groupe de contact de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) sur l'agression de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan et pour son soutien à la position équitable de l’Azerbaïdjan conformément aux résolutions appropriées du Conseil de sécurité de l’ONU.

Ensuite, le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement du Royaume du Maroc ont signé un protocole de la 1er réunion de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-marocaine, une convention visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus.

En outre, ont été signés un accord sur la coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre la criminalité, un protocole d'intention entre la Société des chemins de fer azerbaïdjanais et la Compagnie nationale des chemins de fer marocains, un protocole d’intention entre l'Académie navale d'Azerbaïdjan et l'Institut supérieur d’études maritimes du Maroc.

A l’issue de la rencontre, les ministres ont tenu une conférence de presse conjointe.