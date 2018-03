Une délégation azerbaïdjanaise est en visite en Géorgie

Bakou, 6 mars, AZERTAC

Une délégation conduite par Chahin Moustafayev, ministre de l’Economie, président du Conseil de coordination sur le transport de marchandises de transit, est en visite en Géorgie.

La délégation azerbaïdjanaise a d’abord visité le monument du leader national Heydar Aliyev au pied duquel elle a déposé une gerbe de fleurs.

Lors de la rencontre de la délégation azerbaïdjanaise avec Dmitri Kumsichvili, vice-Premier ministre géorgien, ministre de l’Economie et du Développement durable, et Giorgi Gakharia, ministre géorgien de l’Intérieur, l’accent a été mis sur l’importance du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars dans le développement économique des pays participants de ce projet et l’accroissement du transport de marchandises. L’élargissement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’économie, de l’investissement, des transports et du transit a fait l’objet de discussions .

Le ministre azerbaïdjanais a souligné le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie dans tous les domaines et que les deux pays participaient à des projets internationaux.

Il a fait savoir que le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars et autres projets servaient à améliorer le bien-être des peuples des deux pays, soulignant que ces projets joueraient un rôle important dans le développement du Caucase du Sud et de l’Europe, ainsi que dans la liaison entre l’Europe et l’Asie.

Ch. Moustafayev a noté que les liens commerciaux entre les deux pays s’étaient élargis.

A son tour, Dmitri Kumsichvili a abordé les relations économiques, politiques et culturelles entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Il a fait savoir que le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars et les autres projets régionaux joueraient un rôle important dans le développement de la coopération.

Rappelant sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Bakou, D. Kumsichvili a hautement apprécié l’attention particulière accordée par le chef de l’Etat à la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars et aux autres projets régionaux.