L’Académie navale d’Azerbaïdjan va coopérer avec l’Institut supérieur d'études maritimes du Maroc

Bakou, 6 mars, AZERTAC

Un protocole d’intention sur la coopération entre l'Académie navale d'Azerbaïdjan et l’Institut supérieur d'études maritimes du Maroc a été signé en marge de la première réunion de la Commission mixte intergouvernementale Azerbaïdjan-Maroc au Ministère des Affaires étrangères à Bakou.

Les signataires sont Tchinguiz Aliyev, recteur de l’Académie navale d’Azerbaïdjan, et Mohamed Adil Embarch, ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan.

Le protocole d’intention de 5 ans prévoit l’établissement des relations académiques sur la formation et les recherches en matière de navigation, la création et l’élargissement des échanges culturels, scientifiques et éducatifs, ainsi que la mise en œuvre des projets et des programmes conjoints.