La délégation azerbaïdjanaise reçue par le Premier ministre géorgien

Bakou, 7 mars, AZERTAC

Lors de sa visite en Géorgie, la délégation azerbaïdjanaise conduite par Chahin Moustafayev, ministre de l’Economie, a rencontré Guiorgui Kvirikachvili, Premier ministre de ce pays.

G. Kvirikachvili a souligné que les relations azerbaïdjano-géorgiennes se développaient et ils étaient intéressés par l’élargissement de la coopération avec l’Azerbaïdjan. Il a noté que des projets communs d’envergure en matière d’énergie et de transport étaient réalisés et ces projets apportaient de grands bénéfices aux pays participants.

Ch. Moustafayev a souligné le développement de la coopération avec la Géorgie voisine, mettant en valeur l’importance des visites réciproques de haut niveau et des rencontres tenues dans l’élargissement de la coopération.

Abordant la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, du tourisme, etc., le ministre azerbaïdjanais a souligné que les liens en matière de transport, de transit et de transport de marchandises s’élargissaient, l’infrastructure favorable créée en Azerbaïdjan ouvrait de larges opportunités pour l’accroissement du transport de marchandises et le développement des relations dans les domaines du transport et du transit.

Il a mis en valeur l’importance du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars dans ce domaine.

L’élargissement de la coopération économique azerbaïdjano-géorgienne et des liens en matière de transport et de transit, ainsi que les questions d’intérêt commun ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre.