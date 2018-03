La coopération entre le gouvernement azerbaïdjanais et l’OIM se développe

Bakou, 7 mars, AZERTAC

Ali Hassanov, vice-Premier ministre, président du Comité d’Etat en charge des réfugiés et des personnes déplacées et président de la Commission nationale pour l’aide humanitaire internationale, s’est entretenu le 7 mars avec Laura Thompson, directrice générale adjointe de l’Organisation internationale pour les migrations, en visite en Azerbaïdjan.

Le vice-premier ministre a déclaré que l'Azerbaïdjan entretenait une coopération étroite avec tous les organismes de l'Organisation internationale pour les migrations, y compris le bureau de Genève.

Ali Hassanov a parlé des travaux effectués en vue d’améliorer les conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées en Azerbaïdjan. Il a noté que sous la direction du président Ilham Aliyev, les travaux effectués par le gouvernement azerbaïdjanais pour les réfugiés et les personnes déplacées étaient hautement appréciés. « C'est pourquoi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a accepté l'Azerbaïdjan au Comité exécutif en tant que membre à part entière disposant du droit de vote », a précisé Ali Hassanov, rappelant qu'il avait participé à la session annuelle du Comité exécutif du Haut-Commissariat pour les réfugiés et évoquant les activités réussies des organismes des Nations Unies en Azerbaïdjan.

Ali Hassanov a également abordé les activités du bureau de l'OIM en Azerbaïdjan. Il a dit que le bureau avait établi des liens très étroits avec le gouvernement azerbaïdjanais.

Laura Thompson, directrice générale adjointe de l’OIM, a remercié pour les informations détaillées, soulignant l'importance de la coopération entre l’OIM et le gouvernement azerbaïdjanais, notamment avec le Comité d'État en charge des réfugiés et des personnes déplacées. Il a noté qu'une société inclusive avait été établie en Azerbaïdjan. « L'Azerbaïdjan, est l'un des membres les plus actifs de l'OIM, est un pays qui revêt une grande importance dans la région, surtout en tant que pays de transit.

« Le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations en Azerbaïdjan fonctionne avec succès. Nous voulons développer encore davantage les relations avec le Comité d'État pour les réfugiés et les personnes déplacées », a avancé Laura Thompson.

Ayant hautement apprécié le développement observé en Azerbaïdjan lors de sa visite dans le pays, Laura Thompson a mis en valeur l'importance des activités des centres du Service ASAN. Elle a souligné que cette expérience de l'Azerbaïdjan pouvait être appliquée dans tous les pays.

Après l’entretien, la délégation de l'OIM a visité un complexe résidentiel pour personnes déplacées dans le bourg de Massazyr du district d'Abchéron. Les visiteurs y ont pris connaissance des conditions créées à l'école secondaire No33 de la région de Zenguilan, au Musée d’ethnographie de Zenguilan.