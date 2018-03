Le président Ilham Aliyev a reçu le ministre géorgien de la Défense

Bakou, 9 mars, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce vendredi matin le ministre géorgien de la Défense Levan Izoria.

Evoquant le développement réussi des relations politiques entre les deux pays, le chef de l’Etat a souligné que la coopération s’était élargie avec succès pendant de longues années dans différents domaines, y compris celle militaire. Le président Ilham Aliyev a dit que ce déplacement de Levan Izoria en Azerbaïdjan créait une bonne opportunité pour la discussion des perspectives de la coopération en la matière.

Le ministre géorgien de la Défense Levan Izoria a réaffirmé le respect du peuple géorgien pour le chef de l’Etat azerbaïdjanais et a indiqué les immenses services du président Ilham Aliyev dans le développement réussi des liens entre les deux pays. Il a noté que son pays soutenait l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan. Quant à la coopération Géorgie-Azerbaïdjan-Turquie, Levan Izoria l’a qualifiée de facteur renforçant la stabilité régionale et a fait savoir que les exercices militaires conjoints de ces trois pays s’étaient déroulés avec succès.

Soulignant qu’il y avait une interaction mutuelle réussie entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie dans les domaines de l’économie, de l’énergie et des transports, le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance des projets globaux réalisés par les deux pays.

Enfin, le président Ilham Aliyev a noté que Bakou soutenait pour sa part l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie.