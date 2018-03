Entretien du président azerbaïdjanais avec le Premier ministre géorgien VIDEO

Bakou, 12 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu, lundi 12 mars, avec le Premier ministre géorgien Guiorgui Kvirikachvili, en visite officielle en Azerbaïdjan.

Lors de l’entretien, le président de la République s’est déclaré convaincu que la visite du Premier ministre géorgien jouerait un rôle important dans le développement des relations d’amitié et de fraternité entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Il a dit que les deux pays coopéraient avec succès dans de nombreux domaines, exprimant sa satisfaction de l’augmentation du chiffre d'affaire. « Je suis heureux que l'Azerbaïdjan occupe la première place parmi les pays investissant en Géorgie. Nous maintenons ce leadership depuis 2012. Cela montre qu'il y a un très bon climat d'investissement dans votre pays. Cela montre également que nos relations sont à un niveau très élevé », a estimé le président azerbaïdjanais.

« Bien sûr, il y a beaucoup de projets mondiaux importants qui nous unissent. En octobre dernier, nous avons inauguré l'un d'entre eux, Bakou-Tbilissi-Kars. Cette année, notre coopération sera portée à un niveau plus élevé après la mise en service des gazoducs du Caucase du Sud et du TANAP. Notre coopération qui est au niveau régional se hisse au niveau global. Toutes ces démarches réussies sont fondées sur notre amitié, notre fraternité », a dit le président Ilham Aliyev, se disant convaincu que la visite du premier ministre géorgien serait couronnée de succès et donnerait de très bons résultats.

Après avoir remercié pour l’accueil sincère, le Premier ministre géorgien Guiorgui Kvirikachvili s’est dit content que cette visite se soit réalisée. Il l’a qualifiée d’événement particulier pour eux, jugeant l’Azerbaïdjan comme un partenaire stratégique de la Géorgie.

Après la rencontre, un dîner officiel a été offert par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en l'honneur du Premier ministre géorgien Guiorgui Kvirikashvili.