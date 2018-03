Le président azerbaïdjanais a reçu une délégation monténégrine VIDEO

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu mardi matin une délégation menée par Ivan Brajovic, président du parlement du Monténégro.

Le chef de l'Etat a noté qu’une coopération de haut niveau existait entre l'Azerbaïdjan et le Monténégro et a dit que des visites mutuelles régulières contribuaient au renforcement des relations. Le président Ilham Aliyev a également noté que l'Azerbaïdjan et le Monténégro coopéraient activement au sein de diverses organisations internationales et que les relations interparlementaires jouaient un rôle important dans le développement des relations bilatérales.

Quant à la coopération économique, le chef de l'Etat a déclaré qu’il existait de bonnes opportunités dans les domaines du commerce et de l’investissement. Le président Ilham Aliyev a souligné le rôle de ses visites au Monténégro et de celles du président et du Premier ministre monténégrins en Azerbaïdjan dans le renforcement des relations des deux pays. Se disant convaincu que la visite du président du parlement monténégrin Ivan Brajovic en Azerbaïdjan serait fructueuse, le chef de l'Etat a déclaré que cette visite constituait une bonne occasion pour discuter des perspectives des relations.

Ivan Brajovic a transmis les salutations du président et du Premier ministre monténégrins au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Il a souligné le niveau élevé des relations bilatérales entre le Monténégro et l'Azerbaïdjan et a déclaré que son pays était intéressé par le renforcement de la coopération avec l'Azerbaïdjan. Le président du parlement monténégrin a noté que le Monténégro soutenait l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan et était pour le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh dans le cadre du droit international. Ivan Brajovic s'est félicité de la participation du Groupe de soutien à la Route de la Soie au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE à la conférence internationale sur « La coopération économique et le rôle des parlements dans le développement des relations culturelles le long de la route de la soie ».

Le chef de l'Etat a remercié pour les salutations du président et du Premier ministre monténégrins et demandé de leur transmettre les siennes.