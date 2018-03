La conférence internationale du Groupe de soutien à la Route de la Soie au sein de l’AP de l’OSCE débute à Bakou

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Une conférence internationale intitulée « Le rôle des parlements dans le développement de la coopération économique et des relations culturelles au long de la Route de la Soie » a entamé ses travaux ce mardi à Bakou.

La conférence a été organisée par le Milli Medjlis de l’Azerbaïdjan et le Groupe de soutien à la Route de la Soie au sein de l’AP de l’OSCE.

Azay Gouliyev, vice-président de l’AP de l’OSCE, a fait savoir que des panels sur les thèmes « Le renforcement de la coopération économique mutuellement bénéfique et des relations commerciales », « La simplification des procédures de transport et de logistique » et « Le renforcement de la confiance, le développement de l’échange culturel et la promotion du dialogue » auraient lieu, ajoutant que la conférence de deux jours se solderait par l’adoption de la Déclaration de Bakou.

Il a été noté que le Groupe de soutien à la Route de la Soie au sein de l’AP de l’OSCE avait été créé à l’initiative de l’Azerbaïdjan.

Lors de son intervention, Bahar Mouradova, vice-président du Milli Medjlis, cheffe de la délégation azerbaïdjanaise auprès de l’AP de l’OSCE, a dit que la Route de la Soie était un projet non seulement économique, mais également politique et culturel entre l’Est et l’Ouest.

Elle a fait savoir que l’Azerbaïdjan ayant organisé une série d’évènements de l’OSCE avait contribué à la promotion des valeurs de ladite institution.