Les dirigeants de l’agence Anadolu et de la chaîne de télévision TRT reçus à l’AZERTAC

Senol Kazanci: Nous sommes fiers de voir l’Azerbaïdjan présider, à l’image de l’AZERTAC, deux grandes organisations médiatiques internationales

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Senol Kazanci, directeur général de l’agence turque Anadolu, et Ibrahim Eren, directeur général de la chaîne de télévision TRT, ont été reçus, mercredi 14 mars, par Aslan Aslanov, directeur général de l’AZERTAC.

Pendant la rencontre, il a été noté que les relations entre l’Azerbaïdjan et la Turquie dans tous les domaines, y compris les médias, étaient à un niveau élevé. Ils ont souligné que l’AZERTAC et l’agence Anadolu coopéraient étroitement au niveau bilatéral et au sein des organisations internationales depuis de longues années. Soulignant que l’AZERTAC présidait aujourd'hui à la fois le Congrès mondial des agences de presse et l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique, le directeur général a fait savoir que l’agence Anadolu avait toujours soutenu l’AZERTAC et les deux agences procédaient à un échange d'informations efficace.

L’élargissement de l’activité des agences turcophones au sein des alliances susmentionnées, ainsi que la convocation de la prochaine réunion de l’Union des agences de presse turcophones, présidée par l’AZERTAC, ont ensuite été examinées.

Senol Kazanci, directeur général de l’agence turque Anadolu, a noté que les relations entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, les deux pays frères, se distinguaient par leur proximité exemplaire. «Nous sommes fiers de voir l’Azerbaïdjan présider, à l’image de l’AZERTAC, deux grandes organisations médiatiques internationales», a estimé S. Kazanci, assurant que l’agence Anadolu apporterait désormais son appui aux initiatives de l’AZERTAC.

Indiquant l’activité réussie à long terme de la représentation de la TRT en Azerbaïdjan, le directeur général Ibrahim Eren a fait savoir que sa chaîne accordait une grande attention aux relations entre les deux pays, à la couverture des réalisations de l’Azerbaïdjan dans tous les domaines.

Les responsables des représentations de l’agence Anadolu et de la TRT à Bakou, Tolga Ozgenc et Mourat Akkoc, ont eux aussi assisté à la rencontre.