Téhéran : la 12e réunion de la Commission d'Etat se termine par la signature d’un mémorandum

Téhéran 15 mars, AZERTAC

Un mémorandum d’accord sur les résultats de la 12ème réunion la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire a été signé ce mercredi à Téhéran.

Le document a été signé par Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie et co-président de la Commission d’Etat entre la République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, et Massoud Karbassian, ministre iranien de l’Economie et des Finances et co-président de ladite commission.

Le mémorandum d’accord prévoyait l’élargissement de la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’entreprenariat, de l’agriculture, du transport, de la communication et des hautes technologies, de l’énergie, des douanes et des frontières, de l’environnement, du sport et de la jeunesse, de la science et de l’éducation, de la santé, de la culture et du tourisme, ainsi que dans le secteur bancaire.