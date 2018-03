Dimitri Kumsichvili : Nous discutons des questions très importantes en Azerbaïdjan

Tbilissi, 15 mars, AZERTAC

L’Azerbaïdjan est notre ami et partenaire stratégique. Notre visite en Azerbaïdjan a été fructueuse et nous avons discuté des questions importantes en termes de renforcement et de développement de notre partenariat stratégique. Ces questions revêtent une grande importance non seulement pour la région, mais aussi pour le monde entier. C’est ce qu’a déclaré Dimitri Kumsichvili, vice-Premier ministre géorgien, ministre de l’Economie et du Développement durable, en s’exprimant sur les résultats de sa visite en Azerbaïdjan.

«Lors de la visite, nous avons eu des rencontres fructueuses avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et d’autres hauts responsables. Nous avons mené des discussions sur les projets d’énergie, de transport et d’infrastructure, ainsi que la sécurité régionale et globale. Les résultats sont très positifs et ce déplacement est une visite historique pour moi», a-t-il ajouté.