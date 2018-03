La présidente de la Fondation internationale de la culture et du patrimoine turcs rencontre Darkhan Kydyrali

Bakou, 16 mars, AZERTAC

La présidente de la Fondation internationale de la culture et du patrimoine turcs, Gunay Efendiyeva, a rencontré ce vendredi Darkhan Kydyrali, président de l'Académie internationale turque, venu en Azerbaïdjan afin de participer au VIe Forum global de Bakou.

Gunay Efendiyeva a félicité Darkhan Kydyrali d’être décoré par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev de l’Ordre de l’Amitié et lui a souhaité plein succès dans ses futures entreprises. Elle a rappelé avec plaisir sa rencontre avec le président de l'Académie internationale turque lors de sa visite à Astana, abordant l’importance de la coopération conjointe des deux institutions.

A son tour, Darkhan Kydyrali a noté que l’activité conjointe de la Fondation internationale de la culture et du patrimoine turcs et de l'Académie internationale turque contribuerait à la recherche de ce patrimoine ancien et à sa promotion dans le monde entier.

L’accent a été mis sur l’importance de la mise en œuvre de différents projets relatifs au monde turc.