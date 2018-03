Le partenariat stratégique azerbaïdjano-turc se développe toujours

Bakou, 29 mars, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, s’est entretenu ce jeudi avec Nurettin Canikli, ministre turc de la Défense nationale.

Lors de l’entretien, les ministres ont souligné que la coopération militaire entre l’Azerbaïdjan et la Turquie se réalisait sur le plan bilatéral et dans le cadre des programmes mis en œuvre par l’OTAN, ajoutant que le partenariat stratégique azerbaïdjano-turc, basé sur les relations amicales et fraternelles, se développait toujours.

La sécurité régionale, les principaux axes des relations militaires entre l’Azerbaïdjan et la Turquie, le développement de la coopération en matière militaire, militaro-technique, militaro-éducative et militaro-médicale, l’organisation des exercices conjoints, celle des visites réciproques des groupes d’experts, ainsi que les questions d’intérêt commun ont fait l’objet de discussions.